100 грн за пачку: когда и почему подорожают сигареты в Украине

Эксперт уточнил, что в этом году средняя цена на сигареты с учетом новых акцизов составит порядка 30 грн.

Цены на сигареты в Украине будут расти ежегодно, пока не достигнет почти 100 грн за пачку. Причина – последовательное

В итоге к 2025 году украинские ценники сравняются с ценниками в соседней Польше, цитирует экономиста Максима Праздникова "Обозреватель".

Эксперт уточнил, что в этом году средняя цена на сигареты с учетом новых акцизов составит порядка 30 грн. "До 2025 года ежегодный рост цен будет составлять порядка 20%. Если предположить, что курс гривни будет таким же, то к 2024 году цена составит 90-95 грн… Цена вырастет примерно в три раза", – поделился он своим прогнозом.

Также Праздников спрогнозировал, как подорожание сигарет скажется на количестве курящих украинцев. По его оценкам, при росте цен в 1,5 раза число курильщиков снижается на 20-25%. По статистике, в Украине сегодня насчитывается порядка 6 миллионов курильщиков.

Напомним, Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, согласно которому электромобили подешевеют, а сигареты подорожают.

Ранее в Минэкономразвития создали сайт, где можно узнать динамику цен на продукты. На ресурсе в открытом доступе находится инфляционный калькулятор.