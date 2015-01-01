5 полезных советов, как Покупать качественные продукты за минимальные деньги!

Всё больше украинцев предпочитают делать покупки в Сети.

Мы живём в сложное время, энергоносители и транспорт дорожают, вслед за ними взлетают цены на продукты питания и другие повседневно необходимые товары. Во времена кризиса всё сложнее и сложнее рассчитывать свой бюджет.

Интернет-магазин Продуктофф — вот ваше решение!

Всё больше украинцев предпочитают делать покупки именно в этом маркете, расположенном в виртуальной сети. Интересно, как экономить с его помощью?

Раскрываем секреты!

1. Следите за расфасовкой! Чем больше вес и объём товара, тем больше цена приближается к оптовой, а, как известно — оптом всегда дешевле!

2. Доставка — потратиться на проезд или заказать продуктов на 600 грн и более в Продуктофф или получить их к самому порогу абсолютно бесплатно? Сомнений нет!

3. АКЦИИ, АКЦИИ и ещё раз АКЦИИ — это слово настоящий тренд нового века. Конечно, и в Продуктофф вас каждую неделю радуют какими-то новыми возможностями экономить на покупках. Поэтому следите за новостями на сайте, на наших социальных страничках, узнавайте об этом из рассылки или, позвонив в наш call-центр.

4. Товары собственных торговых марок Фоззи стоят совсем недорого! Выбирайте их смело, не опасаясь, никакого подвоха тут нет — качество на высоте! Почему же так доступно? Секрет в том, что определённый процент цены продукта любого раскрученного бренда включает в себя именно цену на рекламу. Зачем вы будете платить за то, что вам расскажут о качестве товара, если можно просто покупать такой же качественный при этом НЕДОРОГО.

5. Импортные товары вы также можете получить по приятной цене даже в условиях нестабильного курса валют! Как это возможно? Товары собственного импорта Фоззи — это отсутствие посредников, экономия на доставке, так как магазин осуществляет её самостоятельно! Поэтому для вас цена — минимальна!

Кроме того, Продуктофф, как магазин в интернете, экономит ваше время и позволяет вам больше зарабатывать, ведь не нужно стоять в очередях, добираться до реальных магазинов на транспорте или пешком. На магазины тратится не меньше 4-6 часов в неделю (это по самым скромным подсчётам) — практически ещё один рабочий день, во время которого можно существенно увеличить свои доходы!

Вместе с Продуктофф можно быть уверенным в завтрашнем дне!