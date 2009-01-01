Адмирал рассказал, как Россия ведет "ползучую аннексию" морских территорий Украины

Это касается добычи газа и полезных ископаемых на нашем, украинском, континентальном шельфе, отметил Кабаненко.

Россия ведет «ползучую аннексию» морских территорий Украины mir24.net

Россия продолжает осуществлять "ползучую аннексию" морских территорий Украины.

Об этом заявил адмирал запаса Игорь Кабаненко на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

Говоря об исключительной морской экономической зоне Украины, Кабаненко отметил "оккупацию" ее части Россией.

"Это касается добычи газа и полезных ископаемых на нашем, украинском, континентальном шельфе, находящемся в исключительной морской экономической зоне, на которую распространяются суверенные права Украины", — сказал он и напомнил также о ситуации с Керченским проливом.

Так, эксперт отметил "ползучую аннексию" морских территорий.

Кроме того, Кабаненко подчеркнул, что сейчас "можно создать такие условия и они создаются, — чтобы привести к дестабилизации приморских районов".

"Дестабилизация имеет прямую связь с последующими милитарными действиями с использованием сил специальных операций и затем, как уже отмечалось, под видом "миротворческих" или каких-то иных действий ... зайти на эти территории", — сказал он и выразил мнение, что такие сценарии вероятнее, чем "прямое вторжение" из Крыма.

Так, эксперт подчеркнул, что Украина должна обеспечить контроль за ближней морской экономической зоной. В частности, с использованием патрульно-ударных платформ и небольших скоростных катеров с соответствующим радиусом действия.

В то же время, Кабаненко подчеркнул, что на сегодняшний день относительно ракетного потенциала, размещенного в Крыму, то "он больше, чем во всех вместе взятых стран Черноморско-Азовского региона". Он добавил, что сейчас на полуострове размещены в том числе и подводные лодки, системы наблюдения, системы радиелектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2014 года в Черном море Россия украла 3 миллиарда кубометров украинского газа.