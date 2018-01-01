Дождались: аэропорт "Борисполь" договорился с лоукостером Ryanair

Соглашение между сторонами может быть подписано уже на этой неделе.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров 21 марта.

"Будем ожидать, что к концу недели соглашение "Борисполия" с "Ryanair" будет подписано. Большой лоукостер – это хорошо для развития конкуренции и перевозок", – сказал он, уточнив, что вслед за подписанием лоукостер определит дату начала полетов в Украину.

По словам Гройсмана, аэропорт "Борисполь" введет новую систему расценок. В самой администрации аэропорта от комментариев отказываются, отмечая, что все подробности ирландская компания-перевозчик сообщит в пятницу, 23 марта.

Ирландский лоукостер Ryanair пытался выйти на украинский рынок последние полтора года, намереваясь летать из Украины по цене авиабилетов от 20 евро в Голландию, Швецию, Венгрию, Польшу, Германию, Британию, однако несколько раз приход срывался из-за разногласий с министерством инфраструктуры и администрацией "Борисполя".

Так, премьер Владимир Гройсман в 2017 году утверждал, что изначально не знал о подписанном министром инфраструктуры Владимиром Омеляном меморандуме с Ryanair, в котором министерство предложило условия, которые ни с кем предварительно не обсуждались. И это, по словам премьера, привело к тому, что Ryanair получил право ссылаться на этот документ в ходе переговоров. "Это была слабая переговорная позиция с самого начала", – заявил Гройсман.

В то же время сам глава Мининфраструктуры Владимир Омелян винил в отказе Ryanair выходить на украинский рынок аэропорт "Борисполь", который якобы встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами.

Официальный отказ лоукостер обнародовал летом 2017 года, отметив в заявлении, что у Ryanair "нет выбора, кроме как отменить 4 новых киевских маршрута и 7 новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 000 пассажиров и 400 рабочих мест. Мы так же выражаем сожаление, что львовский аэропорт стал жертвой решения киевского аэропорта", - заявили в компании.