Ахметов вылетел из ТОП-500 самых богатых людей мира: кошелек "похудел" на 160 млн

Рейтин Bloomberg возглавляет основатель Microsoft.
Об этом пишет УНИАН.
Журналисты уточнили, что состояние нашего соотечественника уменьшилось на 160 млн долларов — с 3,66 млрд до 3,5 млрд.
По состоянию на 6 марта Ахметов, который был единственным украинцем в списке, находится на 528 позиции.
Рейтинг Bloomberg возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс (имеет 85,6 млрд долларов), на втором месте оказался американский бизнесмен Уоррен Баффет (78,9 млрд долларов), а на третьем — глава Amazon Джефф Безос (73,5 млрд долларов).
Напомним, в октябре прошлого года "Новое время" опубликовало список ТОП-100 самых богатых украинцев, первое место в нем занял Ринат Ахметов, его состояние оценивалось в 4,1 млрд долларов.