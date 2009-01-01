Ахметов вылетел из ТОП-500 самых богатых людей мира: кошелек "похудел" на 160 млн

Рейтин Bloomberg возглавляет основатель Microsoft.

Ринат Ахметов Официальный сайт ФК "Шахтер"

Украинский бизнесмен(владелец группы СКМ) вылетел из рейтинга 500 богатейших людей мира, составленного агентством

Об этом пишет УНИАН.

Журналисты уточнили, что состояние нашего соотечественника уменьшилось на 160 млн долларов — с 3,66 млрд до 3,5 млрд.

По состоянию на 6 марта Ахметов, который был единственным украинцем в списке, находится на 528 позиции.

Рейтинг Bloomberg возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс (имеет 85,6 млрд долларов), на втором месте оказался американский бизнесмен Уоррен Баффет (78,9 млрд долларов), а на третьем — глава Amazon Джефф Безос (73,5 млрд долларов).

Напомним, в октябре прошлого года "Новое время" опубликовало список ТОП-100 самых богатых украинцев, первое место в нем занял Ринат Ахметов, его состояние оценивалось в 4,1 млрд долларов.