Активисты обратились к послам с просьбой защитить АТБ от нардепа Рыбалки

Вопрос политической коррупции является беспрецедентным и актуальным, говорят актисты

Сергей Рыбалка УНИАН

Чтобы отстоять интересы торговой сети АТБ ряд отечественных журналистов и активистов обратились за помощью в посольство США в Украине. Аналогичные обращения направлены и посольствам всех стран-членов международного клуба высоко развитых государств мира — "Большой семерки": Великобритании, Японии, Германии, Италии, Канады и Франции.

Защитить АТБ от произвола — основное содержание письма Чрезвычайному и Полномочному Послу Соединенных Штатов Америки в Украине г-же Мари Л. Йованович. Его передали в посольство журналисты и активисты, чтобы защитить торговую сеть от черного PR и политического давления украинских политиков, в частности, председателя комитета ВР по финансам и банковской деятельности Сергея Рыбалки. В письме содержатся факты, полученные в результате проведения журналистского эксперимента.

"Был проведен журналистский эксперимент-расследование, которое показало факты политической коррупции народного депутата, председателя комитета по финансовой политике и банковской деятельности Сергея Рыбалки. Сегодня мы направили официальные письма посольствам стран "Большой семерки" в Украине, которые являются стратегическими партнерами нашей страны, с просьбой этот вопрос держать на личном контроле", — заявил соавтор обращения Алексей Станчевский в интервью телеканалу "NewsOne".

"Просим Вас объективно и беспристрастно отслеживать ситуацию вокруг сети супермаркетов АТБ и действий народного депутата Украины Сергея Рыбалки, с целью помешать случаям прямого давления на компанию, не допустить ее рейдерского захвата и остановить политическую коррупцию в Украине", — говорится в письме послов.

Чтобы отстоять интересы социально ответственного бизнеса, одного из крупнейших налогоплательщиков в госбюджет в стране, 18 января журналисты и активисты обратились с коллективным заявлением в Генпрокуратуру Украины, направили запрос в Службу безопасности. С просьбой провести тщательное и беспристрастное расследование фактов подкупа и политической коррупции, которые стали известны во время проведения эксперимента. Теперь активисты надеются, что их письмо не останется без внимания и в американском посольстве.

"Сейчас без наших крупных партнеров в Украине большие вопросы не решаются. А вопрос политической коррупции является беспрецедентным и актуальным для решения. Мы считаем, что позиция Соединенных Штатов, других стран "Большой семерки" должна помочь нам навести порядок в этом вопросе", — заявил Алексей Станчевский в эфире "NewsOne".

Обращение в посольство, уверены журналисты и активисты, привлечет внимание к ситуации, сложившейся вокруг торговой сети АТБ, когда из-за грязной PR-кампании нечистые на руку политики пытаются отобрать у законных владельцев их частный бизнес, который не только дает работу 50 тысячам украинцев, но и платит 5,5 млрд гривен налогов ежегодно.

"Это — абсолютная политическая коррупция высокого уровня. Дело очень важное, касается председателя парламентского комитета Рыбалки. И надо принять максимально взвешенное и ответственное в правовом отношении решение властью. Я думаю, что оно будет принято", — заявил в интервью "NewsOne" адвокат Алексея Станчевского, народный депутат ВР первого демократического созыва Иван Макар.