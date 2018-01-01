"Алименты на родителей": Рева пригрозил украинцам уголовной ответственностью и уточнил, что имел в виду

Министр отметил, что отношения не регулируются деньгами, это дело семьи.

Андрей Рева прокомментировал свои слова об алиментах на родителей. УНИАН

Глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что его заявление вырвано из контекста, а потому информация об обязательных выплатах алиментов на родителей является недостоверной.

"Распространяется недостоверная информация, когда не принимают во внимание контекст, о чем и как говорилось, и понимайте кто как хочет. Мы свои обязанности ни на кого перекладывать не собираемся, но есть случаи, когда и люди несут ответственность. Как, например, конституционные. Мы заботимся о своих родителях, и вот представьте, что вам сказали "сейчас ты будешь платить деньги своим родителям". Это нужно? Я думаю, что ваши родители первыми будут против этого", – цитирует Реву пресс-служба Минсоцполитики.

По его словам, отношения не регулируются деньгами, это дело семьи.

При этом Рева напомнил о случаях, когда о пожилых людях из зоны АТО заботятся волонтеры, хотя у них и есть родственники, однако последние отказываются заботиться о своих стариках. "Я напомнил, что есть Конституция. Где четко указано, что дети обязаны заботиться о своих родителях. Должно ли государство влиять на таких людей? В таких случаях для этого есть вся законодательная база: 202-я и 206-я статьи. Там написано, что в подобных случаях, по решению суда, можно будет присуждать алименты на содержание родителей", – сказал Рева.

Министр напомнил, что 165-я статья Уголовного кодекса Украины предусматривает, что лица, уклоняющиеся от заботы о родителях, несут уголовную ответственность.

Ранее Рева рассказал, какие изменения готовит в пенсионное законодательство. Коэффициент заработка будет начисляться, если он будет большим.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запустили сайт, с помощью которого можно узнать размер пенсии и рабочего стажа.

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