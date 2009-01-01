Альтернатива России. Украина может покупать уголь у пяти стран — эксперт

Правительству уже пора позаботиться о закупке угля на следующий отопительный сезон, считает Гудыма.

Александр Гудыма Главред

Премьер-министр, прибегнул к политическим приемам, наша страна может закупать его, как минимум у пяти стран.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, бывший нардеп Александр Гудыма рассказал в комментарии "Главреду".

В то же время он считает, что украинскому государству нужно диверсифицировать поставки такого вида топлива.

"Премьер заявляет, что, мол, если мы не хотим закупать уголь в ЛНР и ДНР, то правительство начнет закупать его у России. Это — абсолютно слабое и несерьезное заявление", — отметил аналитик.

По его словам, люди, которые болеют за Украину, понимают, что нет особой разницы в ситуации, когда наши ребята на Донбассе гибнут за страну, то ли мы будем торговать с "республиками", и на этом будут зарабатывать их главари — Игорь Плотницкий, Александр Захарченко — и олигарх Ринат Ахметов, то ли мы будем торговать с Россией, и на этом будут зарабатывать Гройсман и ее президент Владимир Путин.

Между тем РФ в любой момент может перекрыть каналы поставок угля из Луганской и Донецкой областей в наше государство. "Поэтому премьер, который заботится об энергетической безопасности Украины, обязан думать о независимых каналах поставок", — добавил собеседник.

"Блокада оккупированных территорий длится уже больше месяца, но ни министры, ни премьер не отчитались о шагах, которые они предприняли для диверсификации поставок угля. Мало того, что они потратили три года войны, ни сделав ничего в этом направлении, так теперь они упустили еще месяц", — заявил Гудыма.

"Лично я вообще не понимаю, что правительство делало в течение последнего месяца, чтобы найти новые рынки для закупок угля. Естественно, в данной ситуации у правительства нет иного пути, кроме как пугать украинцев еще более худшими вариантами", — сказал эксперт.

"Я не знаю, что хуже — брать уголь с оккупированных территорий, понимая, кто на этом зарабатывает, или же покупать уголь у России, от которой мы и так были слишком зависимы", — подчеркнул экс-нардеп.

При этом "в мире существует, как минимум, пять стран, где Украина может закупать необходимый ей уголь". "В этих странах переизбыток угля. Эти варианты может найти кто-угодно, поскольку на той же бирже все известно: где можно закупать антрацитовый уголь, где — бурый, где — газовый", — отметил он.

"Мировой рынок огромен, но наши хозяйственники все хотят купить побыстрее и подешевле. Но когда речь идет о национальной безопасности государства, стоит искать альтернативные варианты, даже если дешевле не выйдет", — считает аналитик.

"Покупать у России уголь, на мой взгляд, совершенно недопустимо. На сегодня нет проблем для Украины закупить уголь на мировом рынке. А правительству уже пора позаботиться о закупке угля на следующий отопительный сезон 2017-2018 годов", — рассказал собеседник.

"К тому же, теперь властям не удастся покупать уголь якобы в России либо через подставные фирмы якобы в Африке, хотя на самом деле оно будет из ЛДНР — сейчас достаточно экспертов, которые смогут это сразу выявить", — утверждает бывший народный избранник.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар говорил, что для Украины свет клином не сошелся на Российской Федерации в вопросе покупки антрацита.

Больше мнений аналитиков по этой теме читайте в статье "Главреда" — "Сомнительная альтернатива донбасскому углю, или Почему на России не сошелся свет клином?".