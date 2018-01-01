Американские СМИ подсчитали, сколько дней Украина сможет прожить на деньги Ахметова

Данный проект получил название "индекс Робин Гуда".

Ринат Ахметов УНИАН

Журналисты американского новостного-финансового агентства Bloomberg подсчитали, на какой временной отрезок период хватило бы денег богатейших людей планеты для покрытия всех расходов их стран.

Согласно их оценке, богатейший украинец Ринат Ахметов (,7 млрд) мог бы оплачивать расходы Украины (2 млрд долларов) 36 дней.

Во время составления "индекса Робин Гуда" журналисты Bloomberg использовал собственный рейтинг миллиардеров и официальные данные МВФ о бюджетных расходах стран. Всего в индекс вошли 49 стран.

К слову, состояния основателя онлайн-ритейл корпорации Amazon Джеффа Безоса (99 млрд долларов) хватило бы США только на пять суток, а денег основателя компании Alibabа Group Джека Ма – на четыре дня расходов Китая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нидерландах суд заморозил активы Ахметова.