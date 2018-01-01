Американский эксперт назвал условия, при которых гривну ждет девальвация

Специалист также оценил шансы Украины на получение пятого транша от МВФ.
Такое мнение эксперт вашингтонского центра Atlantic Council Андерс Аслунд высказал в интервью "Голосу Америки".
"Украина пока имеет около 18 млрд долларов международных резервов и, считаю, ей нужно минимум 15 млрд долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов, возможно, на рынке в этом году, и, вероятно, получить еще 1 млрд долларов. Однако этого недостаточно. Украину ожидают выплаты в 7 млрд долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, чуть больше. И если в Украине не будет достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию гривни", - отметил Андерс Аслунд.
Напомним, ранее в Нацбанке рассказали, сколько Украина должна МВФ.