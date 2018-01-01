Американский эксперт назвал условия, при которых гривну ждет девальвация

Специалист также оценил шансы Украины на получение пятого транша от МВФ.

Украина, по всей вероятности, получит очередной, пятый по счету, кредитный транш от Международного валютного фонда, однако данных средств может оказаться недостаточно для того, чтобы уберечь гривну от девальвации

Такое мнение эксперт вашингтонского центра Atlantic Council Андерс Аслунд высказал в интервью "Голосу Америки".

"Украина пока имеет около 18 млрд долларов международных резервов и, считаю, ей нужно минимум 15 млрд долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов, возможно, на рынке в этом году, и, вероятно, получить еще 1 млрд долларов. Однако этого недостаточно. Украину ожидают выплаты в 7 млрд долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, чуть больше. И если в Украине не будет достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию гривни", - отметил Андерс Аслунд.

Напомним, ранее в Нацбанке рассказали, сколько Украина должна МВФ.