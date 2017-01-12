Аналитики подсчитали, сколько обходятся украинцам их "вредные привычки"

Украина вошла в группу стран, в которых алкоголь, табак и наркотики стоят от 450 долларов и более.

Международные аналитики заявили, что Украина вошла в группу стран с самой высокой стоимостью алкоголя, табака и наркотиков.

Такие данные приводит Bloomberg в ежегодном отчете о стоимости таких товаров в разных странах мира, пишет Ubr.ua.

С целью проведения анализа, аналитики портала изучили срез цен на пачку сигарет популярных и премиальных брендов, бутылку алкогольного напитка, а также некоторых веществ наркотического действия (одного грамма различных видов стимуляторов). Целью исследования является изучение состояния экономики отдельных стран через призму вредных привычек их населения. Ранжирование стран также происходило в зависимости от стоимости товаров из исследуемой "корзины".

Так, Украина вошла в группу стран, в которых подобные товары стоят от 450 долларов и более.

Стоимость исследуемой "корзины" товаров в нашей стране составляет 1400% еженедельного дохода.

Странами с самыми дешевыми товарами этой категории стали Лаос (около 41,4 доллара), Конго и Гондурас. Дороже всего вредные привычки обходятся в Новой Зеландии, Австралии и Японии, где суммарная стоимости алкоголя, табака и некоторых наркотических веществ достигает 1441,5 доллара.

В целом, в 18 странах мира общая стоимость исследуемой "корзины" товаров не дотягивает до 100 долларов. Аналитики отмечают, что цены напрямую зависят от налоговых политик отдельных государств, а также прочих факторов.

Кроме того, исследователи также подсчитали, какой процент еженедельного дохода граждан в разных странах необходимо потратить, чтобы приобрести товары из исследуемой "корзины". Так, меньше всего тратят граждане Люксембурга и Швейцарии, поскольку их доходы достаточно высоки. А вот для жителей Венесуэлы стоимость вредных привычек в 17 раз превышает их средний еженедельный доход.

Напомним, Украина по итогам 2011–2015 годов вошла в ТОП-10 крупнейших экспортеров вооружений.

фото: Bloomberg