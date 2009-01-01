Антимонопольный комитет: лотерейная и банковская деятельности — несовместимы

Антимонопольный комитет начал проводить собственное исследование, рассказала Агия Загребельская.

Бизнес

Проект Постановления Кабинета министров, разработанный Минфином, которым утверждаются лицензионные условия по выпуску лотерей, может привести к монополизации профильного рынка. Такой вывод сделали в Антимонопольном комитете Украины после анализа соответствующего документа.

Антимонопольный комитет не согласовал проект постановления Кабмина, в котором прописаны лицензионные условия, блокирующие процесс очищения этого рынка от теневого бизнеса. И начал проводить собственное исследование. Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, сообщает "Главком".

"Мы начали исследование в момент, когда к нам зашел проект постановления Кабинета Министров о лицензионных условиях. Проанализировав этот документ, пришли к выводу, что мы не можем его согласовать, потому что он содержит определенные нормы, которые являются неконкурентными и фактически закрывают рынок для новых участников. Первое и основное, что там заложено — это преимущество для государственных банков", — отметила Загребельская.

Представитель АМКУ сообщила, что "Ощадбанк", который имеет лицензию на проведение лотерей, но их не проводит. "Приватбанк", который является государственным, у него нет лицензии, он никогда не проводил лотерей, но при этом сотрудничал с оператором "Патриот" и распространял их лотереи. И еще два государственных банка — "Укргазбанк" и Государственный экспортно-импортный банк тоже лицензий не имеют и лотерейной деятельностью не занимались, акцентировала внимание Загребельская.

Также Антимонопольный комитет располагает информацией, что этот рынок считается высокорискованным, негативным и нежелательным при соединении двух видов деятельности: банковской и лотерейной. Банковская требует высокой стабильности и надежности, а лотерейная подразумевает высокие риски.