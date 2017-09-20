Антимонопольный комитет не допустит лотерейной монополии — СМИ

Комитет намерен закончить начатое исследование лотерейного рынка к концу 2017 года.

В Антимонопольном комитете Украины по инициативе этого ведомства 19 сентября состоялось знаковое событие — рабочая встреча, посвященная проблемам существования и развития этого рынка.

Причиной встречи стала необходимость обсудить замечания АМКУ и других госорганов к проекту лицензионных условий для лотерейных операторов, разработанному Минфином, сообщает "Апостроф".

"АМКУ видит, что рынок серьезно болен. Конечно, нужно понимать, что АМКУ — это не тот орган, который является регулятором в этой сфере. Но мы — орган, который защищает конкуренцию. Мы начали исследование с точки зрения некоторых дискриминационных, неконкурентных критериев, которые мы обнаружили в проекте постановления КМУ, разработанный Минфином, которым утверждаются лицензионные условия по выпуску лотерей", — рассказала государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

На рабочей встрече в АМКУ активно обсуждался вопрос новых лицензионных условий для лотерейных операторов, которые ограничивают доступ к работе компаниям-игрокам, кроме одного (компании "УНЛ").

По мнению вице-президента компании "М.С.Л." Евгения Власенко, в тексте проекта лицензионных условий есть положения, которые серьезно ухудшают конкуренцию на рынке, являясь явно дискриминационными в отношении некоторых его нынешних участников, в частности — компании "М.С.Л.".

"В мире существует три подхода к организации лотерейной деятельности на уровне государства: запрет, государственная монополия или лицензирование. Но наш Минфин в своих лицензионных условиях, похоже, придумал четвертый тип — монополия через лицензию", — считает Евгений Власенко. По его словам, речь идет о п.п.13 и 14 проекта лицензионных условий, которыми двум из трех действующих операторов запрещается работать на рынке.

Получается, что Минфин через проект лицензионных условий способствует монополизации рынка третьим оставшимся оператором ("УНЛ").

"Проблемы на рынке есть, и они требуют немедленного решения, отсутствие лицензионных условий закрывает рынок, но принятие их в виде, предложенном в проекте Минфина, не сможет его открыть", — отметила Агия Загребельская на своей странице в Facebook.

Загребельская пообещала, что АМКУ намерен держать под контролем все процессы, происходящие вокруг лотерейной индустрии в Украине. Комитет намерен закончить начатое исследование лотерейного рынка к концу 2017 года.

Напомним, организовывать лотереи в Украине сегодня имеют право четыре оператора: "М.С.Л.", "Патриот", "УНЛ", а также государственный банк Ощадбанк (не занимался лотереями с момента получения лицензии). Как сообщил глава комитета Верховной Рады по информатизации и связи Александр Данченко изданию "Бизнес", в новых лицензионных условиях для операторов лотерейного рынка присутствуют дискриминационные положения, согласно которым двум из трех действующих операторов фактически запрещено проводить деятельность по выпуску лотерей, хотя законом "О государственных лотереях в Украине" такой запрет не предусмотрен.