Apple все-таки достигла рекордной капитализации в 1 триллион долларов

Для сравнения, это в 1,6 раза больше, чем капитализация всего рынка РФ.

Даже после перерасчета стоимости акций оказалось, что капитализация Apple все-таки превысила триллион

Акции корпорации Apple в ходе торгов достигли отметки в 7,05, что позволило производителю iPhone побить мировой рекорд и поставить новый, став первой компанией, которая сумела достигнуть капитализации в трлн.

Котировки корпорации выросли на 3% в течение последних суток на фоне хорошей квартальной отчетности, вышедшей в среду. Компания сумела увеличить выручку до ,3 млрд — столь удачным второй квартал для американской корпорации еще никогда не был. При этом аналитики ожидали увидеть этот показатель в районе ,4 млрд, передает "Ъ".

Ранее сегодня корпорация уже объявляла о рекордной капитализации, однако позднее результат был объявлен недействительным из-за неправильного расчета акций. Ошибка была исправлена.

В гонке за право называться первой в мире компанией стоимостью в трлн также участвовала Amazon, чья рыночная капитализация преодолела отметку в 0 млрд в июле.

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Напомним, компания Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 12. Во время презентации на конференции разработчиков WWDC 2018 был презентован групповой видеочат FaceTime.

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