Ассоциация с Евросоюзом. Как руководство Украины попалось на удочку своей пропаганды

Украину не рассматривают в качестве кандидата на вступление в ЕС, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов Главред

Руководство Украины попалось на удочку собственной пропаганды, подписав невыгодное и дискриминационное для Киева

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал на чате в "Главреде".

"Бесспорно, Евросоюз находится в кризисном состоянии и даже в ситуации распада. Достаточно указать на решение Британии о выходе из ЕС", — говорит экономический эксперт.

"Что касается стремления Украины в ЕС, то это стремление не поддерживается самим Евросоюзом. Соглашения об ассоциации у ЕС действуют с 26 странами мира, в том числе и несколькими африканскими и латиноамериканскими странами, и ни одна из них не рассматривается как кандидат на вступление в ЕС", — подчеркнул экс-министр.

"Тезис о том, что Соглашение об ассоциации с ЕС является важным шагом к вступлению в ЕС был выдуман украинской пропагандой. Сейчас по требованию Нидерландов ЕС подтвердил, что он не рассматривает Украину как кандидата на вступление в ЕС, что он не будет оказывать военную поддержку Украине, что он не будет оказывать Украине финансовую поддержку", — напомнил экономист.

"ЕС получил большие выгоды от подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, поскольку Украина открыла свой внутренний рынок для свободного доступа товаров из Евросоюза, причем на условиях ЕС — с использованием технических регламентов и технических стандартов ЕС. Похоже, что политическое руководство Украины попалось на удочку собственной пропаганды, подписав заведомо невыгодное и дискриминационное для Украины Соглашение об ассоциации с ЕС. Сейчас это становится очевидным", — подытожил Виктор Суслов.

Напомним, ранее экс-министр рассказал, почему Украина не сможет прожить без денег МВФ.

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