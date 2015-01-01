Ассортимент магазинов бытовой техники, о котором вы не знали

Настройка, установка, компенсация стоимости: что нужно знать о дополнительном ассортименте магазинов.

Конкуренция и борьба за покупателя заставляют магазины бытовой техники искать новые способы привлечения клиентов. Один из таких способов — дополнительные услуги от компаний-партнеров. Чем полезны эти услуги — рассмотрим на примере компании "Экта Сервис".

"Умные настройки" для "умной" техники

Современная техника бывает настолько "смарт", что иногда разобраться в ее настройках непросто даже самому продвинутому пользователю. Чтобы облегчить жизнь владельцам такой техники, компания "Экта Сервис" предлагает услугу "Розумне налаштуваня". Она актуальна для покупателей смартфонов, телевизоров, планшетов и ноутбуков.

На выбор клиента — 6 пакетов услуг. Они разные по цене и наполнению, что позволяет каждому подобрать самый оптимальный вариант. Например, для смартфонов самый бюджетный пакет "Простий" предлагает: настройки пользователя, интернета и установку браузера; обрезку сим-карты и подключение служб Google; оптимизацию работы устройства и настройку антивирусной программы с предоставлением кода активации для ее обновления.

Если хотите получить максимум обслуживания ПК или ноутбука, то вам подойдёт комплексный пакет "Универсал Мега". Он предлагает следующее: установка Windows 10, альтернативных браузеров, аудио- и видеоплееров, архиваторов; синхронизация мобильных устройств и настройка функции "Родительский контроль; установка и обновление драйверов, офисных программ и облачных хранилищ; установка антивируса с предоставлением кода активации для ее обновления сроком на год.

Ищите консультантов "Экта Сервис" в магазинах "Эпицентр" и "Новая линия". К ним вы можете обратиться не только с вопросами по поводу услуг компании, но и за помощью в выборе техники. Также узнавайте об услугах компании у продавцов-консультантов магазинов "Алло" и "Жжук".

Отправил старую технику — получи новую

Еще одна услуга, которую можно оформить вместе с покупкой техники, — "Экта Смарт". Это комплексное предложение, которое в любом случае оставляет выгоду за клиентом.

В случае поломки по вине производителя или пользователя компания возмещает клиенту стоимость устройства на момент покупки. Какой бы ни была поломка, "Экта Сервис" присылает SMS с кодом денежного сертификата, который дает возможность сделать новую покупку. Насколько упала стоимость товара на момент обращения в компанию — не имеет значения. В "Экта Сервис" компенсируют стоимость по чеку (полную сумму или половину), который вместе с остальными документами и устройством необходимо отправить на адрес компании. Она берет на себя решение всех вопросов, в том числе и оплату доставки.

Получается, в ситуации, которая обычно приносит только убытки, с услугой от "Экта Сервис" вы всё равно останетесь в выигрыше. Сертификат на 100% стоимости, как и "половинный" можно потратить на свое усмотрение: купить такой же девайс, или любой другой.

Таким образом, услуга "Экта Смарт" — это гарантия спокойствия и уверенности: что бы ни случилось с техникой, ее владелец остается в плюсе. Узнайте больше о компании "Экта Сервис" и её услугах на официальном сайте: www.ektaservice.ua

Читайте отзывы пользователей об услугах "Экта Сервис" по ссылке: Экта Сервис отзывы.