"Аттракцион невиданной щедрости". В "Нафтогазе" за победу над "Газпромом" выписали премии дочерней компании

В госкомпании продолжают отмечать победу над российским "газовым Голиафом" всеми возможными средствами.

Иллюстративное фото УНИАН

Глава правления госкопании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выдал распоряжение о премировании ряда сотрудников дочерней компании − оператора украинской газотранспортной системы – "Укртрансгаза".

Соответствующее сообщение опубликовал портал "ЭП" со ссылкой на документ − решение акционера. Также стало известно, что премии сотрудникам "Укртрансгаза" были оформлены как поощрение за успех в судебной тяжбе с российской корпорацией-монополистом "Газпром" в Стокгольмском арбитраже.

Сообщается, что платиться премии будут осуществлена за счет денег дочерней компании "в пределах плановых трат". Конкретные суммы денежных поощрений остаются неизвестными.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, каким чиновникам "Нафтогаза" дали премии за победу над "Газпромом", а также о том, сколько было потрачено на премии руководству госкомпании в 2017-м.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram