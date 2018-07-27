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"Аттракцион невиданной щедрости". В "Нафтогазе" за победу над "Газпромом" выписали премии дочерней компании

Сегодня, 14:55

В госкомпании продолжают отмечать победу над российским "газовым Голиафом" всеми возможными средствами.

Нафтогаз вывеска
Иллюстративное фото УНИАН
Глава правления госкопании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выдал распоряжение о премировании ряда сотрудников  дочерней компании − оператора украинской газотранспортной системы – "Укртрансгаза".

Соответствующее сообщение опубликовал портал "ЭП" со ссылкой на документ − решение акционера. Также стало известно, что премии сотрудникам "Укртрансгаза" были оформлены как поощрение за успех в судебной тяжбе с российской корпорацией-монополистом "Газпром" в Стокгольмском арбитраже.

Сообщается, что платиться премии будут осуществлена за счет денег дочерней компании "в пределах плановых трат". Конкретные суммы денежных поощрений остаются неизвестными.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, каким чиновникам "Нафтогаза" дали премии за победу над "Газпромом", а также о том, сколько было потрачено на премии руководству госкомпании в 2017-м. 

 

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Теги:  
Нафтогаз, Украина, Андрей Коболев, премии, Газпром, Укртрансгаз
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