Аваков внес изменения в декларацию, добавив жене полмиллиона

Инна Авакова получила зарплату от иностранного предприятия "Avitalia S.R.L".

Инна и Арсен Аваковы заработали в минувшем году на полмиллиона гривен больше, чем было заявлено ранее Фото: objectiv.tv

Министр иностранных дел Арсен Аваков изменил свою декларацию за 2017 год.

Поправки глава МВД внес в информацию о доходах своей супруги: она заработала на полмиллиона гривен больше, чем было заявлено ранее. Документ обнародован в Едином госреестре деклараций.

Согласно доступным 5 марта 2018 года данным, Инна Авакова в минувшем году получила 847 871 гривен зарплаты от компании "Avitalia S.R.L".

Напомним, в декларации по факту на 26 февраля 2018 года доход супруги Авакова от данного иностранного предприятия составлял чуть больше 304 тысяч гривен. Он отмечен в декларации, как "заработная плата, полученная по совместительству".

Общий доход Инны Аваковой за минувший год составил 57 520 426 гривен, из которых 55,8 миллионов гривен получено от продажи части телеканала "Эспрессо".

Как ранее сообщалось, жена Авакова купила в Италии на берегу Средиземного моря фешенебельную виллу. Глава МВД назвал покупку супруги "туристическим проектом".