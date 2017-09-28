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"Авторитарная империя". Экс-депутат Госдумы объяснил, как западные санкции бьют по России

Сегодня, 21:16

Действие санкций и возможное их ужесточение задерживает технологическое развитие России, пишет Боровой.

Кремль, санкции, Россия
Западные санкции бьют по России politeka.net
Проводя агрессивную внешнюю политику, РФ наносит себе колоссальный урон, что усугубляет технологическое отставание от стран Запада.

Об этом в своей колонке на "Апострофе" написал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой.

Он отметил, что действие санкций и возможное их ужесточение задерживает технологическое развитие России и может привести к непоправимым последствиям.

"По технологическому уровню РФ постепенно откатывается в состояние Советского Союза, который отставал от мирового развития на 50 лет, или, как говорили тогда многие эксперты, "отстали не на 50 лет, а навсегда", — отметил политик.

По мнению Борового, такое положение дел будет сохраняться до тех пор, пока "Россия находится в состоянии авторитарной империи, которая пытается расширять свои границы".

Напомним, ранее посол ЕС в России рассказал, как санкции против РФ остановили распространение "Новороссии" в Украине.

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Санкции, Россия, Украина, Боровой
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