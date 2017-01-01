"Бешеные скачки". В Украине курс доллара установил очередной рекорд

Экспертам-финансистам послепраздичный откат валютного курса видится маловероятным.

Знак "обменника" Novynar.com

Ожидаемого экспертами роста валютных продаж после рождественских выходных 8 января не случилось − объем долларовых торгов только до 4,88 млн.

Небольшой прирост был достигнут искусственно - при помощи чиновников, сообщает портал "UBR". Нацбанк реализовал в режиме наилучшего курса около млн по 28,35 грн за доллар нескольким банкам (в диапазоне от млн. до млн.) после того, как котировки начали расти.

"Торги стартовали в широком диапазоне — 28,25-28,35 грн./$, после чего цена спустилась к уровню 28,27-28,30 грн./$. Дальше курс поднялся в область 28,31-28,36 грн./$, где и торговался почти все время. После этого на рынок вышел НБУ", —заявил заместитель директора Департамента казначейства и международного бизнеса "Банка Пивденный" Олег Ропяк.

Как только НБУ провел все свои сделки, основным продавцом долларов стал государственный "Укргазбанк". Кроме него из числа валютных поставщиков на "межбанке" также выделялись ПУМБ и "Райффайзен Банк Аваль". Активнее всего покупатели доллары — "Креди Агриколь Банк", "Правэкс-Банк", "Альфа-Банк", "Ситибанк".

Эксперты-финансисты уже не сильно верят в откат курса и прогнозируют дальнейшее подорожание валюты – вплоть до 28,55 грн за доллар и выше (уже в самое ближайшее время).

Напомним, ранее экономист Андрей Новак объяснил, почему падает курс гривны.