Без серьезных потрясений. Эксперт спрогнозировал курс гривны в 2017-м

Украине придется отдать миллиарды долларов на обслуживание госдолга, отметили аналитики.
Об этом он рассказал Сегодня.ua.
По его словам, курс украинской валюты будет "находиться без серьезных потрясений".
"Одна из главных причин девальвации — миллиарды долларов придется отдать на обслуживание государственного долга", — рассказали аналитики.
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.