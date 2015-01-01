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Без серьезных потрясений. Эксперт спрогнозировал курс гривны в 2017-м

Сегодня, 15:53

Украине придется отдать миллиарды долларов на обслуживание госдолга, отметили аналитики.

гривны
Гривны, иллюстрация Reuters
Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что к концу 2017 года доллар может стоить 30 гривен. 

Об этом он рассказал Сегодня.ua.

По его словам, курс украинской валюты будет "находиться без серьезных потрясений".

"Одна из главных причин девальвации — миллиарды долларов придется отдать на обслуживание государственного долга", — рассказали аналитики.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.

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