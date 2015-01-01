Без серьезных потрясений. Эксперт спрогнозировал курс гривны в 2017-м

Украине придется отдать миллиарды долларов на обслуживание госдолга, отметили аналитики.

Гривны, иллюстрация Reuters

Исполнительный директор Международного фонда Блейзеразаявил, что к концу 2017 года доллар может стоить 30 гривен.

Об этом он рассказал Сегодня.ua.

По его словам, курс украинской валюты будет "находиться без серьезных потрясений".

"Одна из главных причин девальвации — миллиарды долларов придется отдать на обслуживание государственного долга", — рассказали аналитики.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.