"Безмерные деньги". Советник Порошенко назвал цену восстановления Донбасса

Для возобновления на части востока нашей страны полноценной довоенной жизни нужно более десяти лет, полагает Пасхавер.

Для восстановления части Донбасса, которая сейчас захвачена врагом, нужно намного больше 50 млрд долларов, считает эксперт Reuters

Президент Центра экономического развития, советник президента Петра Порошенко Александр Пасхавер считает, что после возвращения под контроль Украины захваченной части Донбасса на ее восстановление уйдет намного больше, чем 50 млрд долларов, которые сейчас предъявляют России как ущерб от оккупации.

Нужно восстанавливать не только инфраструктуру и предприятия, а весь социальный спектр жизни людей, а это "безмерные деньги", рассказал эксперт "Обозревателю".

По мнению собеседника, для возобновления на территории полноценной довоенной жизни нужно более десяти лет, есть несколько путей, которые "не напрягают 100% бюджет страны".

"В частности, это может быть особой зоной, как делали китайцы в свое время. То есть мы бы подготовили Донбасс для того, чтобы туда могли входить капиталовложения, сняли бы налоги и так далее. Кроме того, я не сомневаюсь, что западные страны нам помогут это сделать", — заявил Пасхавер.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш говорил, что затраты на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 миллионов долларов.