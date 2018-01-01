"Фейк фейков". Эксперт спрогнозировал будущее криптовалют

Мировые валюты, которые оторваны от золотого стандарта, давно уже в какой-то степени являются фейками денег, отметил Сугоняко.

Биткоин является продуктом информационной войны, считает Александр Сугоняко Главред

Президент Ассоциации украинских банков, бывший нардеп, заслуженный экономист Александр Сугоняко считает, что криптовалюты ждет яркое будущее, но печальное, возможно, не только для людей, но и для некоторых стран.

Сегодня не только гривня, но и мировые валюты, которые оторваны от золотого стандарта, давно уже в какой-то степени являются фейками денег, а биткоин — это "фейк фейков", рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"Это — проявление разрушения сознания участников международных финансовых рынков. Это — продукт информационной войны, возможно, финансового капитала со странами и их экономиками. И как таковой никакой валютой он быть не может", — заявил собеседник.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов говорил "Главреду", что криптовалюты — идеальное средство накопления богатства и осуществления расчетов для коррупционеров, поэтому очень скоро они и их использование будут запрещены всеми странами мира.