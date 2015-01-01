Блэкаут и водная блокада. Как Украина увеличила агрессору стоимость оккупации Крыма

Россия вынуждена реализовывать затратные проекты по созданию новой энергетической и транспортной инфраструктуры в Крыму, говорит Михаил Гончар.

Михаил Гончар Главред

Организация гражданскими активистами торговой, водной и, оккупированного Россией — это ответ на "гибридную войну", которую РФ ведет против Украины.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"Концепция войны гибридного типа как раз и предполагает, что Россия как агрессор оккупирует территории, а Украина как страна-жертва и продолжает их удерживать, что наносит двойной удар по Украине — и потеря территории и части потенциала, и экономические дополнительные потери от содержания неконтролируемых территорий", — говорит эксперт.

"Поэтому энергетическая и водная блокада Крыма как временно оккупированной территории — вполне логичный шаг, как неожиданный для агрессора ответ со стороны Украины. Это увеличивает стоимость агрессии для агрессора, а кроме того, заставляет его реализовывать затратные проекты по созданию новой энергетической и транспортной инфраструктуры для поддержания оккупированного Крыма", — подчеркнул Михаил Гончар.

По его словам, она имеет весьма уязвимое место: "Керченский пролив с его чрезвычайно изменчивой динамикой 70-метровой толщи неустойчивых иловых отложений, резко снижает надежность любых инженерных сооружений, проложенных между российским берегом и Крымом. Доказано неоднократно расчетам инженеров Вермахта и советскими специалистами в прошлом", — добавил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Напомним, ранее эксперт развеял миф "Газпрома" и доказал, что без западных технологий он не может реализовать свои "потоки".

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