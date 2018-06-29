Bloomberg: Российский рубль деградирует, пока гривня процветает

Валюту РФ оценили как самую слабую на постсоветском пространстве.

Рубль назвали самым слабым на постсоветском пространстве. town.org.ua

Эксперты Bloomberg заявили, что за первое полугодие 2018 года из-за введения американских санкций и пошлин против России рубль продемонстрировал наибольшее падение среди всех постсоветских валют. А вот первую строчкц в топе Bloomberg уже не в первый раз заняла гривна

За ней следуют валюты Грузии и Молдовы.

Аналитики агентства подсчитали, что по отношению к доллару рубль за указанный период упал более чем на 8%. Этот показатель более чем в 2 раза хуже, чем у любой другой валюты на постсоветском пространстве.

Интерес иностранных инвесторов постепенно смещается в сторону других постсоветских государств, отметило издание.

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения.

Кроме того, в России решили создать правительственное ведомство по борьбе с санкциями.

А уже в мае США сообщили о новых санкциях против ряда российских военных структур, включая институт минобороны, конструкторское бюро и учебный центр под Санкт-Петербургом.

4 июня президент РФ Владимир Путин одобрил решение о контрсанкциях. На официальном портале правовой информации РФ опубликован подписанный главой российского государства закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

11 июня США расширили санкции против России. Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех физических лиц и пяти компаний из РФ.

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