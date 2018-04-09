Bloomberg высчитал, сколько миллиардов потеряли богатейшие россияне из-за санкций США

Больше всего не повезло Владимиру Потанину.

26 из 27 российских миллиардеров в понедельник понесли финансовые потери. Всего на фоне падения фондового рынка они лишились 16 млрд долларов.

Самый большой убыток – 2,25 млрд долларов – понес основной владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин, который не был внесен в санкционный список, подсчитало агентство Bloomberg. Следом за ним идет президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с потерями в 1,37 млрд долларов. На третьем месте – Виктор Вексельберг (1,28 млрд долларов).

Что касается Олега Дерипаски, у которого из-за санкций перестали покупать алюминий, то Bloomberg оценил его потери в понедельник в 905 млн долларов, а совокупные потери с пятницы – в 2 млрд долларов.

Распродажа на фондовом рынке и ослабление рубля произошли на фоне введения Штатами новых санкций в отношении бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников из РФ.

Напомним, эксперты журнала Forbes рассчитывали, что больше всех в результате санкций США потерял российский олигарх Олег Дерипаска. Его состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на 1,3 млрд долларов.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые американские санкции против российских олигархов были введены из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру.

При этом новые санкции не повлияют на подготовку встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заверили в Белом доме.

В МИД РФ заявили о "деградации американской демократии". Ведомство считает, что новые санкции США против России "ударят по простым американцам".