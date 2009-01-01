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Боевики ДНР остались без "зарплаты", подозревают командование в хищении денег

Сегодня, 10:29

Ряд бригад и отдельных батальонов 1АК остались без денежного довольствия.

боевики, днр
Боевики ДНР, иллюстрация strana.in.ua
В 1-м "армейском корпусе" ДНР фиксируется задержка выплаты денежного довольствия в ряде бригад и отдельных батальонов (пока на несколько дней).

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это вызывает крайне негативный резонанс в среде боевиков, уверенных, что командование вновь вернулось к практике массовых хищений зарплат личного состава.

Ранее "Главред" сообщал, что командиры довели "морпеха" ДНР до самоубийства угрозой невыплаты "зарплаты"Боевик погиб сам и еще три сослуживца были ранены при взрыве гранаты.

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Тымчук, Информсопротивление, 1АК, зарплата, боевики, задержка
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