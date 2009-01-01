Боевики ДНР запретили украинские продукты: на блокпостах изымают, ларьки с товаром закрывают

"Налоговики" ДНР начали массовых проверки рынков и магазинов.

КПП боевиков под Донецком Reuters

Главари ДНР начали активную кампанию по пресечению продажи и распространения на оккупированной территории Донецкой области продовольственных товаров украинского производства.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, наблюдается закрытие торговых точек, реализующих продукты, произведенные на неоккупированной территории Украины. На блокпостах на въезде в Донецк отмечаются случаи изъятия боевиками ДНР продуктов у граждан, прибывающих транспортом с неоккупированной территории.

Кроме того, в Донецке фиксируются случаи демонтажа МАФов (ларьков), торговавших продуктами украинского происхождения. "Налоговики" ДНР начали проведение массовых проверок рынков, магазинов, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что на контрольно-пропускных пунктах боевики отнимают мясо и колбасы из Украины, а многодетным семьям ДНР дают негодные продукты из РФ.