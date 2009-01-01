Боевики отнимают мясо и колбасы из Украины, а многодетным семьям ДНР дают негодные продукты из РФ

Возмущение местных жителей вызывает непригодность для потребления продуктов для детей до 3 лет.

КП боевиков под Донецком Reuters

Адресная помощь малообеспеченным и многодетным семьям в ДНР (Донецк, Макеевка, Горловка), поступающая с, состоит из продуктов, у которых закончился срок годности.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, подобные случаи не единичны и вызывают негативную реакцию у населения. Самое большое возмущение местных жителей вызывает непригодность для потребления продуктов питания для детей до 3 лет.

А тем временем на "таможенном посту" ДНР в Еленовке (Волновахский район) под видом усиления режима контроля из-за "эпидемии африканской чумы в Украине", оккупанты не позволяют ввоз на оккупированную территорию мясных и колбасных изделий.

Как выяснилось, "таможенники" ДНР отнимали и собирали колбасы и мясо "для утилизации", но фактически использовали для собственного потребления. Два местных жителя обнаружили это и возмутились, но были избиты боевиками, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что российские оккупанты превратили Донбасс в свалку низкопробного пойла.