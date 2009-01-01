Эксперты-аналитики подсчитали количество денег, выведенных в офшоры

Эксперты-аналитики подсчитали количество денег, выведенных в офшоры фото:focus.ua

Количество вложенных в офшоры денег с 2006 по 2016 годы выросло почти в два раза - с триллионов до триллионов.

К такому выводу после длительных исследований пришли аналитики финансовой компания Boston Consulting Group, сообщает ВВС.

Вышеуказанная сумма, по словам аналитиков, составляет от 10 до 13% всемирного ВВП.

Однако, если брать в расчет не только денежные активы, но и прочие ценности, оформленные в офшорах (драгоценности, недвижимость, предметы искусства) - то, согласно подсчетам компании Tax Justice Network, семь лет назад эта сумма достигала %32 триллионов.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что авторы проекта Panama Papers опубликовали новое крупное расследование об офшорах.