Британия уступила Франции место в ТОП-5 крупнейших экономик мира

Франция обошла Великобританию с минимальным отрывом.

В ТОП-5 крупнейших экономик мира произошли изменения фото: m.expert.ru

Великобритания выбыла из пятерки крупнейших экономик мира

Об этом заявил британский министр финансов Филипп Хэммонд, сообщает CNN.

"Британия теперь является шестой по величине экономики в мире", — сказал Хэммонд.

Хотя существует несколько способов измерить размер экономики, Казначейство США указало на прогнозы ВВП, опубликованные Международным валютным фондом в октябре, чтобы подтвердить заявление министра финансов.

Цифры показывают, что Франция обошла Великобританию с минимальным отрывом в 0,01 трлн долларов, и ее преимущество, согласно прогнозам, значительно возрастет в 2018 году.

По данным МВФ, в этом году впервые с 2013 года Франция обошла Великобританию в списке.

Список крупнейших экономик мира, по версии МВФ, выглядит так:

США — 19.4 трлн долл.

Китай — 11.9 трлн долл.

Япония — 4.9 трлн долл.

Германия — 3.7 трлн долл.

Франция — 2.575 трлн долл.

Великобритания — 2.565 трлн долл.

Индия — 2.4 трлн долл.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", какова вероятность, что мир сотрясет новый финансовый кризис.