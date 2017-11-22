Британия уступила Франции место в ТОП-5 крупнейших экономик мира

Франция обошла Великобританию с минимальным отрывом.
Об этом заявил британский министр финансов Филипп Хэммонд, сообщает CNN.
"Британия теперь является шестой по величине экономики в мире", — сказал Хэммонд.
Хотя существует несколько способов измерить размер экономики, Казначейство США указало на прогнозы ВВП, опубликованные Международным валютным фондом в октябре, чтобы подтвердить заявление министра финансов.
Цифры показывают, что Франция обошла Великобританию с минимальным отрывом в 0,01 трлн долларов, и ее преимущество, согласно прогнозам, значительно возрастет в 2018 году.
По данным МВФ, в этом году впервые с 2013 года Франция обошла Великобританию в списке.
Список крупнейших экономик мира, по версии МВФ, выглядит так:
США — 19.4 трлн долл.
Китай — 11.9 трлн долл.
Япония — 4.9 трлн долл.
Германия — 3.7 трлн долл.
Франция — 2.575 трлн долл.
Великобритания — 2.565 трлн долл.
Индия — 2.4 трлн долл.
Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", какова вероятность, что мир сотрясет новый финансовый кризис.