Бронетехнике боевиков грозит остановка: один аккумулятор на три БТРа

Подаваемые заявки командование удовлетворяет далеко не всегда и не в полном объёме.

БТР боевиков @Worldwidewebb1

обострилась проблема наличия аккумуляторов для автомобильной и бронетанковой техники, а также ряда других запасных частей и расходных материалов.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, по докладам командования частей и подразделений, нередкой является ситуация, когда один исправный аккумулятор приходится на две-три единицы техники, что негативно сказывается на боеготовности подразделений.

Командиры подразделений указывают, что подаваемые ими заявки удовлетворяют "далеко не всегда и не в полном объёме", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал о конфузе на учениях боевиков ЛНР: колонна БТРов и БМП встала из-за хищения горючего.