Бюджет против ренты. Почему отказ от импорта газа становится призрачной задачей Украины

Украинцы еще не научились экономить "голубое топливо", говорит Михаил Гончар.

Михаил Гончар Главред

Заявления премьера Владимира Гройсмана о том, что, наращивая объемы собственной добычи газа, Украина, были слишком оптимистичными.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"Вчера это было возможно. Вчера — имеется в виду до принятия бюджетного закона, в котором не прошло предложение о снижении ставки рентной платы до 12%. Поэтому если этого не произойдет и в текущем году, то 2020-й плавно перенесется на несколько лет вперед. Таким образом, вполне реальная задача станет призрачной", — говорит эксперт.

Комментируя вопрос, научились ли украинцы экономнее потреблять газ, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" заметил: "Статистика и цены свидетельствуют о том, что мы находимся в этом процессе. Но это еще не соответствует критерию "экономное потребление газа".

Напомним, ранее Михаил Гончар рассказал, почему Украину не интересует цена российского газа.

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