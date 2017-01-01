Бюджетная "дыра" Пенсионного фонда составит почти 140 миллиардов

Общий объем доходной части бюджета Фонда определен в сумме 353,628 млрд грн, общий объем расходной части — в сумме 345,812 млрд грн.

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 139 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, объем ассигнований из госбюджета на финансирование пенсионных программ составил 139,313 млн грн.

"Предусмотренный объем ассигнований дает возможность обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.

Общий объем доходной части бюджета Фонда определен в сумме 353,628 млрд грн, общий объем расходной части — в сумме 345,812 млрд грн.

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