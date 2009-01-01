Бывший АТОшник избил "ватного" генерала за "колорадки", опубликовано видео

"Общественные организации" при Минобороны пилят десятки миллионов, пишет Роман Синицын.

Дмитрий Резниченко Facebook Дмитрия Резниченко

Генерал-полковник Вооруженных сил и бывший начальник Главного управления разведки Украины, которого уличили в связях с сепаратистскими и пророссийскими организациями, а также кураторами из Москвы, получил удар в лицо от бывшего участника АТО.

Об этом волонтер Роман Синицын сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, "общественные организации" при Минобороны, в которых состоят откровенные "совки" и сепаратисты, регулярно получают из бюджета и "пилят" десятки миллионов гривен. Кроме того, на бюджетные деньги они устраивают пророссийские "ватные" мероприятия, срежиссированные в Москве.

"Получали они это финансирование десятками лет. Пока это не вылезло на публику. И реальные бойцы АТО и волонтеры начали интересоваться и мониторить их деятельность, — пишет Синицын. — Когда речь зашла о георгиевских лентах — деды стали на амбразуру и начали вопить: "это почетно", "кто дал вам право называть их колорадскими?"

В результате неизвестный ветеран российско-украинской войны разбил генералу Палию лицо, пишет волонтер.

Как оказалось, драку в киевском Доме офицеров во время публичного отчета Госслужбы по делам ветеранов за 2016 год устроил бывший участник АТО Дмитрий Резниченко — активист Революции Достоинства, блогер, журналист, бывший боец добровольческого батальона "Донбасс".