Бывший глава Минфина рассказал, как в Украине образуются цены на газ

Специалист высказался по важному для экономики страны и рядовых украинцев вопросу.

Плата за газ Hyser

"Мы же не только собственный газ добываем. Но мы покупаем и импортный газ. Тут возникает проблема - должны ли быть две цены? Очевидно, что две цены всегда сделают "клондайк" - излюбленное занятие для некоторых наших любителей торгов. Две цены - прекрасная возможность для злоупотребления. Но на украинский газ есть рентный платеж. Тот, который вносится в казну и является взносом за недра, которыми пользуются наши газодобывающия компании. Тут, к слову, очень неудовлетворительное решение, которое было принято в канун Нового года. Не знаю, с чьей подачи, но рентная плата за газодобычу была резко уменьшена. Я знаю, сколько стоит добыча украинского газа, знаю, сколько составляет его доходность. Там феноменальная доходность, которой добывающие компании должны были бы делиться с обществом. Не меньше 100 долларов дохода при добыче тысячи кубометров газа. Большая часть должна была бы пойти в формате рентной платы в бюджет Украины, формировать ресурс", - сказал он.

Напомним, ранее экс-министр финансов объяснил "скачки" курса гривни.