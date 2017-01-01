Цена бензина в Украине продолжает неумолимо расти

Эксперты зафиксировали третий скачок цен за последние несколько недель.

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В период с 5 по 9 января 2018 топливо на украинских заправках продолжало дорожать.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов, передает УНН.

Га АЗК KLO нефтепродукты подорожали на 30-40 копеек за литр до:

А-92 –28,39 грн/л;

А-95 – 29,19 грн/л;

А -95 Премиум – 32,19 грн/л;

ДТ - 27,39 грн/л;

ДТ Премиум – 30,69 грн/л.

В свою очередь, в сети SOCAR топливо выросло на 40 коп./л до:

А-92 – 30,39 грн/л;

А-95 – 31,39 грн/л;

А -95 Премиум – 32,39 грн/л;

ДТ - 28,89 грн/л;

ДТ Премиум – 30,89 грн/л.

На заправках Marshal цена на бензин и ДТ повысилась на 10-30 коп./л до:

А-92 - 26,30 грн/л;

А-95 – 26,90 грн/л;

ДТ – 24,70 грн/л.

Кроме того, стоимость нефтепродуктов на 18 коп./л - 1 грн/л повышали и региональные операторы.

Таким образом, средняя розничная стоимость бензинов и ДТ в Украине увеличилась на 2-4 коп./л до : А-92 – 27,69 грн/л, А-95 – 28,48 грн/л, А -95 Премиум – 29,79 грн/л, ДТ - 26,25 грн/л и ДТ Премиум – 28, 74 грн/л.

Напомним, первый существенный скачок цен на бензин возник накануне новогодних праздников, а с начала нового года цена топлива увеличилась на гривну.