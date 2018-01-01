"Цена рекордно низкая". В Украине обвален рынок молодой картошки

Украинский рынок оказался перенасыщенным картофелем.

В Украине рекордно низкая цена на молодую картошку sad-ogorod.in.ua

В Украине обвален рынок молодого картофеля , цена на овощ рекордно низкая — в южных областях его продают с поля по две гривни за килограмм.

Внутренний рынок оказался перенасыщенным молодой картошкой, рассказала исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова в комментарии AgroTimes.

"Рынок обвален. Сезон раннего картофеля можно назвать откровенно провальным, несмотря на открытие экспорта в Беларусь и выход туда двух мощных отечественных экспортеров… В эту страну был отправлен минимальный объем картофеля, потому что в Беларуси тоже упала цена и нет спроса", — отметила собеседница.

По ее словам, спрос на молодой картошку был, когда в России готовились к Чемпионату мира по футболу 2018, на тот момент в стране не хватало свежих овощей, которые неожиданно легко проходили реэкспорт через белорусскую территорию.

"Картофелеводы, которые впервые осваивали механизм установления участков, свободных от карантинных организмов, несколько замешкались, ожидая первые сертификаты, и смогли выгодно реализовать на рынке ЕАЭС (Евразийский экономический союз — Ред.) довольно незначительный объем раннего картофеля", — заявила управленец.

"Частные хозяйства-единоличники юга Украины не сумели воспользоваться услугами лабораторий Госпотребслужбы по установлению свободных участков. Соответственно внутренний рынок оказался перенасыщенным молодым картофелем", — объяснила Руженкова.

Ранее сообщалось, что в Киеве 14 июля разовый проезд в коммунальном транспорте (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, фуникулер, городские электрички) подорожал, теперь стоимость одной поездки составляет 8 гривень.

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