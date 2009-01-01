Цены еще вырастут: МВФ ухудшил прогноз инфляции в Украине

В Международном валютном фонде выпустили свежий экономический прогноз для всех стран европейского континента

Представители Международного валютного фонда составили новую версию экономического прогноза для стран Европы, в том числе и для Украины.

В МВФ сохранили прогноз роста украинской экономики на уровне 2%, однако снизили прогноз среднегодовой инфляции до 12,8%, сообщает УНИАН.

Кроме того, аналитики фонда не стали изменять прогноз роста ВВП Украины на 2018-й и оставили его на уровне 3,2%. В 2019-м, по мнению МВФ, украинский ВВП должен вырасти на 3,5%.

Также ухудшили прогноз инфляции на будущий год – до 10%. На 2019-й в МВФ спрогнозировали инфляцию в 7% за год.

Помимо всего прочего, аналитики МВФ предполагают, что украинский внутренний спрос в 2017 году вырастет на 4,1%, в 2018-м - на 4%, в 2019-м - на 4,2%;

Как писал ранее "Главред", эксперты спрогнозировали наступление в Украине кризиса при отсутствии кредитного транша от МВФ.

Фото: Focus.ua