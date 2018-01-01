Цены на газ, пенсии и цены: что меняется в Украине с 1 апреля. А с чем – пронесет

Из "позитива" можно назвать разве что начало работы 4G-связи и повышение пенсий (впрочем, выплаты поднимут не всем).

С 1 апреля украинцев ждет ряд изменений. 1fin.biz

С 1 апреля украинцев ждет ряд изменений – и далеко не все из них будут приятными.

Из "позитива" можно назвать разве что начало работы 4G-связи и повышение пенсий (впрочем, выплаты поднимут не всем). А вот рост тарифов, в том числе от "Укрзализныци", затронет как раз всех.

Пенсии в Украине

С 1 апреля начинаются основные выплаты перечисленных пенсий военнослужащим. В апреле военные пенсионеры получат пенсию, перечисленную за январь-апрель.

Кроме того, с 1 апреля 2018 меняется порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Если раньше пенсионеры могли обращаться в территориальные управления Фонда с заявлением о перерасчете каждые два года, то теперь органы ПФУ будут делать перерасчет ежегодно и без дополнительного обращения. Это касается лиц, которые получили право на осуществление такого перерасчета.

Зарплаты в Украине

Стартует процесс взыскания задолженности по зарплате. Как пояснил глава Минюста Павел Петренко, с 1 апреля задолженность по заработной плате будет взиматься по примеру взыскания задолженности по алиментам.

Цены на газ в Украине

"Нафтогаз" объявил о повышении цен на газ почти на 10%. Действовать новые "ценники" начнут как раз с 1 апреля. Согласно ним, подорожание газа для промышленных потребителей составит до 9,8%.

Как сообщалось, газ для украинцев с 1 апреля 2018 года может стоить на 62% больше. Это произойдет, если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут. Затем он добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения. Позже президент Петр Порошенко заявил, что в Украине готовы пересмотреть стоимость газа в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

В итоге в Кабмине отложили повышение цены на газ для украинцев. Цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4942 гривен за тысячу кубических метров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 гривен. Тариф на подачу горячего водоснабжения также не будет изменен.

Медреформа в Украине: "Деньги придут за пациентом"

С 1 апреля терапевты, педиатры и семейные врачи начнут принимать пациентов лишь после подписания декларации. При этом каждый врач сможет подписать декларации с двумя тысячами пациентов. Размер зарплаты будет зависеть от количества пациентов. Для педиатров это – 120 тыс. грн/мес. Деньги будет получать больница, а не врач.

4G в Украине

С апреля мобильные операторы начнут тестировать 4G-связь на частоте 2600 МГц. Первые зоны 4G появятся во Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе, Виннице, Ужгороде, Хмельницком и Тернополе, а масштабно новая связь заработает не раньше 1 июля (когда заработает частота 1800 МГц).

Подорожание билетов от "Укрзализныци"

Гендиректор "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал подорожание билетов для пассажиров на 10-12% с апреля – но (как и с ценами на газ) пронесло: подорожание будет, но позже (новые сроки пока не уточнили).

RAB-тарифы: еще одна удача

Также пока не заработают RAB-тарифы. Нацкомиссия по энергетике и коммунальных услуг не рассмотрела вопрос введения стимулирующих тарифов на электроэнергию.

"С учетом сроков открытых обсуждений, думаю, никто (ни одно облэнерго не будет переведено на RAB-регулирование с 1 апреля). Обсуждения должны пройти на уровне региона. Их результаты должны быть проработаны комиссией, одобрены для обсуждения на уровне комиссии", – рассказал глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк 9 февраля.

Напомним, тарифы на свет населению пообещали снизить – но нескоро. Электричество в Украине подешевеет к 2038 году, заверили в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Курс доллара в Украине и цены на бензин

Курс доллара в апреле останется на уже привычном для украинцев уровне. Глобальных скачков не предвидится. Это традиционная для весны картина: аграрии под посевную вынуждены скидывать на рынок свои валютные запасы, а резиденты в этот период покупают ценные бумаги. Эти два фактора играют против доллара, укрепляя гривну.

"Начиная с мая будет много праздников и валютный курс ожидается на уровне 26-26,5 грн/$, а на фоне повышения учетной ставки на некоторое время может опуститься и ниже 26 грн/$. Но поскольку в этом году нужно погашать долги перед МВФ и в течение нынешнего года вся валюта будет выкупаться по вышеназванному курсу, в среднем к концу года можем выйти на курс, заложенный в бюджете", – цитируют "Вести" финансового эксперта Василия Невмержицкого.

А вот что касается бензина и ДТ, то хоть они и не зависят сейчас так сильно от доллара, но цены на топливо могут прибавить в цене на 1-2 грн/л, прогнозирует член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.