Цены на нефть сбивают укрепление доллара и опасения инвесторов

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило дешевле 55 долларов за баррель.

Нефтяная вышка, иллюстрация soc-in.com

В среду, 18 января,снижаются на укреплении доллара, а также из-за опасений инвесторов насчет роста добычи "черного золота" в США.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 14:40 мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,39% — до 54,70 доллара за баррель, а февральские на WTI — на 1,56%, составив 51,66 доллара.

"Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 января, выросла на 2%, или на 176 тыс. баррелей в сутки — до 8,946 млн баррелей в сутки", — выяснили в Минэнерго страны.

Между тем многие аналитики по-прежнему сомневаются в готовности членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, которые не входят в картель, следовать документу о сокращении добычи "черного золота".

Усиливает их опасения тот факт, что пока страны, участвующие в соглашении, снижают добычу нефти, США, напротив, увеличивают ее. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол прогнозирует, что добыча нефти в Штатах начнет расти в 2017 году после спада в 2016-м.

Негативно на стоимость "черного золота" также влияет подорожание доллара. Американская валюта укрепляет свои позиции по отношению к мировым на ожиданиях инвесторов выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и внутренней статистики.

"Это, в свою очередь, привело к удешевлению торгуемой в долларах нефти, так как снизило спрос на сырье со стороны владеющих иностранной валютой инвесторов", — говорится в статье.

Ранее в Международном валютном фонде спрогнозировали, что в 2017 году средний уровень мировых цен на нефть вырастет до 51 доллара за баррель с 43-х в 2016-м. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.