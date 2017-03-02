Цены на нефть снижаются на данных из США

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило 56,20 доллара за баррель.

Нефтяные вышки, иллюстрация Reuters

В четверг, 2 марта,снижаются на фоне опубликованных в среду данных об увеличении запасов "черного золота" в США.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 10:19 майские фьючерсы на Brent подешевели на 0,28% — до 56,20 доллара за баррель, а апрельские на WTI — на 0,45%, составив 53,59 доллара.

"Коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 24 февраля, выросли на 1,5 млн баррелей, или на 0,3% — до 520,2 млн", — выяснили в минэнерго.

Между тем аналитики ожидали вдвое большего роста показателя — на 3,079 млн баррелей, или на 0,59%, до 521,779 млн баррелей. "Газета The Wall Street Journal пишет, что показатель достиг исторического максимума", — добавили журналисты.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорилась о снижении добычи этого вида топлива на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. Позже не входящие в картель государства согласовали ее сокращение на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017-го.