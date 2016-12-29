Цены на нефть снизились на статистике из США

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило 56,20 доллара за баррель.

Нефтяные вышки, иллюстрация Reuters

В четверг, 29 декабря,снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов и Reuters.

По состоянию на 09:46, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,04% — до 56,20 доллара за баррель, а февральские на WTI — на 0,46%, составив 53,81 доллара.

"Запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, возросли на 4,2 млн баррелей. Опрошенные Reuters эксперты считали, что показатель снизится на 2,1 млн баррелей", — отметило агентство.

Напомним, 30 ноября в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.