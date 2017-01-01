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Чат с экс-министром экономики Виктором Сусловым

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Виктор Суслов

Чат в "Главреде"

Виктор Суслов_чб
Виктор Суслов Главред
17 января, в 13.00, на сайте "Главред" состоится чат с Заслуженным экономистом Украины, экс-министром экономики Украины Виктором Сусловым.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Суслов, бюджет, экономика, гривна, инфляция, дефолт, МВФ, уровень жизни, пенсии
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