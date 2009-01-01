Чужой дом и машина. СМИ рассказали, как живет "шишка" из ГПУ

Гуцуляк утверждает, что арендует имение подруги жены.

Журналистка и Владимир Гуцуляк radiosvoboda.org

Начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономикиВладимир Гуцуляк с женой Оксаной пользуются жильем и машиной третьих лиц.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA:Первый"), пишет radiosvoboda.org.

В частности, они под Киевом арендуют дом подруги супруги чиновника.

"Согласно декларации за 2016, с недвижимости Гуцуляк обладает лишь десятью сотками земли в селе Дмитровка под Киевом, еще два земельных участка — у его жены. Собственных квартир, домов или автомобилей у супругов нет", — добавили журналисты.

По их данным, в пользовании жены начальника — киевская квартира ее отца Владимира Репницкого, врача из Владимир-Волынского. Еще одну квартиру Гуцуляк в 2016-м бесплатно предоставляла в пользование женщина по имени Марина Дзюба.

"Есть еще дом на более 200 квадратных метров, расположенный в селе Дмитровка. Дом, а также землю под ним, по документам, тоже приобрела Марина Дзюба. Дата покупки имения — октябрь 2016 года", — отмечается в статье.

Дом, в котором живет Владимир Гуцуляк с женой radiosvoboda.org

СМИ узнали, что владелица этого дома близкая подруга жены сотрудника прокуратуры. Среди прочего, их объединяет хобби — они обе держат лошадей на конюшне в том же селе Дмитровка.

Конюшня в Дмитровке radiosvoboda.org

"Когда Марина приобрела там дом, где мы сейчас и живем, жена попросила отдать его в аренду. И где-то через два месяца после покупки, возможно быстрее, возможно, не готов сказать, мы там заселились, но уже на правах аренды с арендной платой 11 тыс. гривен в месяц", — cказал Гуцуляк.

Дом под Киевом — не единственное имущество, которым пользуется, но официально не обладает семья чиновника — на автомобиле Toyota RAV4 неоднократно замечали его жену. Но машина оформлена не в нее, а на человека, которого зовут Алексей Бушай.

"Это тесть бывшего председателя правления компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского. Именно Семинского похищали более чем на три года, и этот факт расследовал и следователь Дмитрий Сус, некоторое время, в частности, работая в департаменте Гуцуляка", — говорится в материале.

"Получается: жена начальника департамента прокуратуры пользуется автомобилем, записанным на тестя фигуранта дела, которое определенное время расследовал следователь с возглавляемого им департамента", — подчеркивается в статье.

Авто стоимостью около 800 тыс. гривен есть в декларации Гуцуляка. Но не в собственности, а на праве безвозмездного пользования. При этом Гуцуляк говорит, что на самом деле он заплатил деньги за покупку машины, вот только оформили ее на другого человека — сотрудника автосалона.

Транспортное средство якобы записали на постороннего человека, чтобы получить скидку. Потому что для работников салона авто вроде стоят дешевле, чем для сторонних клиентов. Гуцуляк говорит, что в целом сэкономил около 10%.

Ранее СМИ написали, что в 2017-м году украинские чиновники приобрели около тысячи новых авто, на что из государственного бюджета было потрачено более полумиллиарда гривен. Узнать больше о покупках можно здесь.

Фото: radiosvoboda.org, видео: Радіо Свобода онлайн