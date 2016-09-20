"Дефицитность" украинского бюджета: чего ожидать на самом деле?

Реальный рост начнется тогда, когда мы прекратим латать дыры и раздавать средства

Как результат, главный финансовый документ ежегодно превращался в объект манипуляции и торгов. Каждая партия выдвигала свои требования и "цену" подписания госбюджета, чьи-то были удовлетворены, а чьи-то так и остались в стороне. А что же получат украинцы в результате этих политических торгов? И, наконец, означает то, что уменьшение на 4,4 млрд грн расходной части бюджета на 2017 год по сравнению с прошлым, что он станет еще менее дефицитным? Сейчас об этом можно говорить только спекулятивно и субъективно. Важно понять реальные возможности наполнения государственной сметы и качественное инвестирования тех сфер, которые уже в ближайшем времени могут дать положительный прирост украинской экономике.

Дифирамбы бюджету

Доход бюджета Украины прогнозируется в размере 731 млрд 031 млн грн; расход — 800 млрд 026 млн. С учетом возвращения (6 млрд 207 млн) и предоставления (14 млрд 759 млн) кредитов из госбюджета его предельный дефицит составит 77 млрд 547 млн. Это — 3% ВВП Украины. По сравнению с прошлогодним 3,7% мы имеем оптимистичные показатели роста.

Президент Петр Порошенко отметил, что нынешний бюджет является социальным, реформаторским, защищающим украинского производителя и направленным на улучшение инвестиционного климата Украины. Одним из главных его достижений депутаты и президент считают повышение минимальной заработной платы до 3200 грн, однако в условиях нынешней экономической ситуации, цен на оплату коммунальных услуг, подорожания продуктов не изменить эту цифру было бы невозможно, ведь прожить на 1600 грн, откровенно говоря, нереально, это была бы петля на шее многих украинцев. Также предусматривается повышение пенсий на 10%, рост зарплаты педагогам в среднем на 33%, медицинским работникам на 20%; увеличение стипендиального фонда до 5,8 млрд грн; на субсидии заложены 53,2 млрд грн; расходы на здравоохранение составят 88,7 млрд грн; местные бюджеты получат на 17,6% больше, чем в прошлом году, а это 395,1 млрд грн.

На реализацию государственных инвестиционных проектов (кроме осуществляемых с привлечением госкредитов (займов) от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций, а также из средств Государственного фонда регионального развития) выделен всего лишь 1,0 млрд грн. Как показывает международная практика, именно инвестиции в свое государство приносят наибольший результат при развитии государства. Мы как бы пренебрегаем этой возможностью, и как всегда ожидаем помощи извне. Рано или поздно другие страны устанут постоянно нам помогать и тогда мы останемся один на один со своими проблемами.

В ходе децентрализации и предоставления бо́льших полномочий на места планируется обеспечить в 2017 году из государственного бюджета в местные трансферты на сумму 224 млрд 448 млн грн. Если местные бюджеты будут использовать собственные средства не только на латание дыр, а направят их также на развитие своего города, поселка, района, создание новых рабочих мест, это будет дополнительный доход, причем не только на год, а на долгосрочную перспективу. Но подчеркиваю, что средства только планируется передать, вопрос — в сроках, когда они на дойдут на места, и способах, целях их освоения местными властями. Для последних это не только опыт регионального управления, но и возможность вложить в перспективные сферы местного самоуправления — образование, занятость населения, поддержку частной малой и средней инициативы, безопасность собственности и экономику в ​​целом.

Именно использование своего потенциала и ресурсов необходимо Украине для стабилизации экономики и ее роста в будущем. За прошлый год аграрный сектор превзошел все ожидания и стал самым прибыльным. В этом году было решено выделить 5,5 млрд на поддержку аграриев. Именно в этом секторе возможна прибыль больше ожидаемой. Я убежден, что именно сейчас государство должно поддержать создание благоприятных условий развития, прозрачности уплаты налогов и установления факторов роста для украинских аграриев и их профильных ассоциаций. Эта стратегия на порядок эффективнее, нежели тактическая и системная "обеспокоенность" мужей в правительственных кабинетах, кулуарах и сессионном зале Верховной Рады.

Премьер Владимир Гройсман считает, что бюджет Украины в 2017-м является бюджетом экономического развития. В частности, закладывается рост ВВП, который должен составить не менее 3%. И нынешний дефицит государства гораздо меньше, чем в 2014 году. Счетная палата дала оптимистичный прогноз роста доходов в 2017 году, и после двух месяцев он начинает сбываться. За два месяца 2017-го бюджет получил 112 млрд 039 млн прибыли, что на 9,2% больше бюджетного плана, о чем сообщила Госказначейство. И в то же время, в феврале в госбюджет поступило на 12% меньше, чем предполагалось лишь 52 млрд 592 млн грн. Из-за задержки с возмещением НДС, инфляционными процессами и повышением минимальной заработной платы произошло перевыполнение государственного бюджета за первый месяц. В дальнейшем же рост доходов госбюджета по сравнению с прошлым годом на 17,3%, как планировалось, возможен только за счет инфляционного и девальвационного факторов.

Опасность увеличения процента дефицита

Бременем для отечественной экономики является финансирование обороны и безопасности Украины, 129 млрд грн предусмотрены на эту сферу. И в случае обострения ситуации на востоке эта цифра может в разы увеличиться и будут привлекаться средства из других сфер.

Еще одной новой дырой может оказаться неприбыльная приватизация. От приватизации планируется получить 17 млрд грн, но, опираясь на прошлогодний опыт, эту цифру бюджет может и не получить из-за экономической и социально-политической ситуации, а также довольно низкого спроса на объекты приватизации.

Поступления акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) на 2017 год в законопроекте определены в сумме 68,1 млрд , но эта сумма будет реальна лишь в условиях роста производства подакцизных товаров и принятия изменений в Налоговый кодекс. В течение двух месяцев произошел лишь рост цен на алкоголь, и в то же время уменьшилось количество производства, поэтому конечная сумма поступления в бюджет будет явно меньше, чем планировалось.

Средства госбюджета составят более половины доходов Пенсионного фонда Украины. При этом Фонд не имеет финансовых возможностей вернуть средства, привлеченные в предыдущие годы из единого казначейского счета на покрытие временных кассовых разрывов для выплаты пенсий и пособий. Долго жить при таком построении бюджета страна не сможет, необходимо как можно быстрее менять эту систему.

В законопроекте есть пункт о праве Кабмина осуществлять госзаимствования сверх установленных объемов с соответствующей коррекцией показателей финансирования госбюджета и предельного объема госдолга (по состоянию на 31.12.2017 он составит 1 трлн 716 млрд 630 млн грн), но это в свою очередь не соответствует Бюджетному кодексу Украины. Долговое финансирование госбюджета прогнозируется еще на несколько лет, и это не может способствовать уменьшению государственного долга в ближайшие годы. Нельзя преодолеть дефицит бюджета, постоянно используя кредиты, таким образом мы никогда не получим его реальный профицит и стабильную успешную экономику.

И, уверен, самый эпохальный пример подтверждения очевидного программируемого дефицита бюджета, это предсказание в поступления в 2017 году в Специальный фонд государственного бюджета 10 млрд 500 млн грн конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения. При этом в разделе "Оценка доходов Государственного бюджета на 2017 год" пояснительной записки к проекту закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" об этих поступления не упоминается. Что интересно, история повторяется и, как всегда, не учит украинских политиков. Ведь в 2015 году, и в январе—августе 2016-го такие поступления составили 0,1 млн грн, при запланированных на 2015 год 1,5 млрд, на 2016 год — 7 млрд 747 млн гривен. Кроме того, требует принятия Верховной Радой поданный Кабмином проект закона от 20.09.2016 № 5142 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении взыскания в доход государства необоснованных активов". Исходя из вышеуказанного, отметим, что риски непоступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, в прогнозируемой в законопроекте сумме существенно увеличиваются.

А тем временем политики отмечают экономический рост и постоянно оперируют этим термином. Однако нельзя сказать, что мы получим экономический рост, это, скорее, стабилизация украинской экономики, ведь реальный рост начнется тогда, когда мы прекратим латать дыры и раздавать средства. Когда мы начнем вкладывать больше средств именно в развитие государства, улучшим инвестиционную привлекательность, минимизируем коррупционные схемы, наладим внешнюю торговлю. Украине необходимо стать не сырьевой, а промышленной страной. Государственный бюджет Украины — это ориентир государства на целый год вперед. В этом году мы решили быть социальной страной, но если так будет продолжаться и впредь, то мы всегда будем иметь дефицит бюджета и продолжим жить в кредит, и столь желанное слово "профицит" будет недостижимым. Кроме того, резюмируя, стоит отметить, что, если мы так стремимся к реалистичным реформам в экономике, их нужно делать не за счет доходной части, а расходной. Именно здесь и может раскрыться не один реформаторский талант. Вопрос открыт, кто его проявит до того, как заговорит улица.

Тимур Чмерук, предприниматель, руководитель программ Института демократии и развития "PolitA"