Денег нет, но вы держитесь: Гройсман рассказал о перспективах повышения "минималки" в Украине

По мнению премьера, достичь средней зарплаты в 10 тыс. грн возможно даже без роста "минималки" до 4,2 тыс. грн.

Гройсман: Для повышения зарплат украинцев денег нет.

Сейчас возможностей для повышения минимальной зарплаты в Украине нет.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В чем вопрос повышения минималки? Минималка зависит от развития национальной экономики, она должна быть посильной для работодателей. Кроме того, она тянет за собой и бюджетные расходы. Это все должно быть сбалансированным. 3,2 тыс. грн – это был наш четкий расчет. Поэтому будем идти дальше. И как экономика будет реагировать, так мы и будем двигаться дальше", – заявил он.

Премьер добавил, что выступает за то, чтобы росли и минимальная, и отраслевые зарплаты: "Надеюсь на то, что мы сможем это делать дальше, но сейчас возможности для такого решения нет".

Ранее чиновник сообщил, что украинцам 7-8 тыс. грн достаточно для жизни. Сергей Кравченко отметил, что если не покупать автомобиль и дорогую одежду, то такой суммы в месяц вполне хватит.

По мнению премьер-министра, достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн будет возможно даже в случае, если минимальная зарплата не будет повышена до 4,2 тыс. грн.

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