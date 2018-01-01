Денег в бюджете на повышение "минималки" пока что нет - Рева

О возможности поднятия минимальной зарплаты можно говорить не раньше июля, подчеркнул министр.

Рева уверен, что о повышении минимальной зарплаты говорить еще рано

В бюджете Украины пока что нет средств, за счет которых возможно поднять минимальную зарплату

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Впрочем, подчеркнул Рева, если будет перевыполнена доходная часть бюджета - то можно будет подумать об изыскании средств для повышения "минималки".

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд грн. В мае практически вышли в ноль. По итогам июня – мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", – сказал Рева.

Рева пояснил свои слова, указав, что повышение минимальной зарплаты требует перечисления дополнительных денег из госбюджета в местные, а это сейчас не то, чтобы возможно, но связано с определенными сложностями - денег не хватает. Правда, варианты, где государство может взять денег, Рева тоже назвал - это теневая занятость и таможня.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по теневой занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", – отметил министр.

Рева добавил, что кроме этого правительство собирается "поработать" с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц" - чтобы при повышении "минималки" местные бюджеты не нуждались в слишком большой финансировании от центральной власти.

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Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сейчас возможностей для повышения минимальной зарплаты в Украине нет.

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