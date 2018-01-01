Украинская казна нащупала дно: на счету остался минимум с 2014 года

В феврале текущего года остаток составлял 20,105 млрд гривен.

По состоянию на 1 августа 2018 года на едином счете Государственной казначейской службы Украины осталось 1,995 млрд грн.

Как сообщает УНИАН, это минимум с января 2014 года, когда остаток составлял 1,739 млрд грн.

В феврале текущего года остаток составлял 20,105 млрд гривен. Отмечается, что за 2017 объем средств сократился с 14,2 млрд грн до 5,1 млрд грн.

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы и другие обязательные платежи госбюджета.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2018 года хлебная корзина в Украине подорожала на 7-8 процентов.

"За первое полугодие хлебная корзина стала дороже на 7 процентов (...) Ржаной хлеб, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7 процентов, а пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 8 процентов", - сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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