Украинская казна нащупала дно: на счету остался минимум с 2014 года

В феврале текущего года остаток составлял 20,105 млрд гривен.
Как сообщает УНИАН, это минимум с января 2014 года, когда остаток составлял 1,739 млрд грн.
В феврале текущего года остаток составлял 20,105 млрд гривен. Отмечается, что за 2017 объем средств сократился с 14,2 млрд грн до 5,1 млрд грн.
Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы и другие обязательные платежи госбюджета.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2018 года хлебная корзина в Украине подорожала на 7-8 процентов.
"За первое полугодие хлебная корзина стала дороже на 7 процентов (...) Ржаной хлеб, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7 процентов, а пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 8 процентов", - сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
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