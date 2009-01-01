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Десятки владельцев авто на евробляхах снова осадили Раду

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АвтоЕвроСила, еврономера, евробляхи, Киев, протест, растаможка, пикет 01 < >
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1 / 6 Заблокированный правительственный квартал (glavcom.ua)

Сотни машин блокируют правительственный квартал в центре Киева.

АвтоЕвроСила, еврономера, евробляхи, Киев, протест, растаможка, пикет 01
Заблокированный правительственный квартал glavcom.ua
Сегодня, 7 сентября, утром под зданием Верховной Рады владельцы автомобилей на европейских номерах снова собирают акцию за адекватную стоимость растаможки.

Под парламентом уже собралось десятки активистов, сообщает "Главкома".

Как сообщил один из участников в обнародованном в группе организаторов в Facebook видео, на акцию в Киев люди приехали из регионов и остались на ночь, "чтобы отстоять свое право на доступные автомобили".

Напомним, накануне под Радой началась акция за доступную растаможку автомобилей на еврономерах, которая, по словам организаторов, должно быть бессрочной.

Автомобили с номерами с иностранной регистрацией, которые люди привезли в правительственный квартал и припарковали у тротуаров, спровоцировали пробки в центре Киева. По данным полиции, на акцию приехали около 850 автомобилей.

Накануне владельцы автомобилей на еврономерах озвучили свои требования. Вчера автомобилисты объявили свою акцию протеста бессрочной.

фото: glavcom.ua

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АвтоЕвроСила, еврономера, евробляхи, Киев, протест, растаможка
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